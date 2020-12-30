Сербия направит Хорватии €1 млн помощи после землетрясения

Президент Сербии Александар Вучич направил письмо в кабинет министров страны с просьбой выделить €1 млн для оказания помощи соседней Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Kurir.

Помощь будет оказана из свободных средств и поступит в ближайшее время. Вучич заявил о готовности оказать Хорватии любую необходимую помощь еще во вторник.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как сообщило хорватское государственное информационное агентство HINA, количество погибших в результате этого землетрясения достигло семи.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра понедельника. За последние 49 часов в стране зафиксированы 40 подземных толчков. Толчки ощущались также в Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.