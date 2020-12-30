Киев отказался издавать книги армянских, белорусских и российских писателей

Союз писателей Украины отказался публиковать книги писателей из стран, которые, по его словам, в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, среди этих стран и Армения, Российская Федерация и Беларусь.

“Союз писателей Украины принял решение прекратить издавать книги писателей из стран, которые выступают против территориальной целостности Украины в ООН и в других международных организациях. Этими странами являются Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, Северная Корея, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что исключением станут уже умершие классики этих стран, а также современные писатели, открыто поддерживающие территориальную целостность Украины и осуждающие агрессию Российской Федерации.