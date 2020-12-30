График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни

Некоторые филиалы Конверс Банка продолжат работу в нерабочие праздничные дни на Новогодние каникулы и Рождество.

4 января с 11:00 до 15:00 будут открыты следующие филиалы Банка - «Центральный», «Араратян», «Киликия», «Нор Норк», «Саят -Нова», «Ванадзор», «Кумайри», «Арташат», «Абовян», «Капан», «Эчмиадзин», «Дилижан», «Раздан», «Аштарак», «Армавир», «Гюмри», «Иджеван», «Севан», Головной Офис обслуживания клиентов по адресу: Ереван, Вазгена Саркисяна 26/1 /.

Филиал Банка «Аэропорт Звартноц» в праздничные дни будет работать круглосуточно.