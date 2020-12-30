Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури.

"Было принято решение продлить приостановку полетов в Великобританию и из нее до 7 января 2021 года. После этого произойдет строго регламентированное возобновление, подробности которого будут объявлены в ближайшее время", - написал Пури в Twitter.

Индия с 23 декабря и до конца месяца приостановила воздушное сообщение с Великобританией на фоне появления там новой мутации коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ранее минздрав Индии отметил, что с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыли около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. В соответствии с действующей стратегией по борьбе с коронавирусом, пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.

Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 20 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса.