В 4-ом войсковом соединении было проведено совещание

29 декабря в 4-й войсковой части прошло совещание, в котором приняли участие командиры и заместители подчиненных воинских подразделений, начальники воинских частей и служб. Об этом Арменпресс сообщили в информационном отделе по связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В ходе совещания под председательством А. Будагяна была уточнена боевая готовность, обсуждены вопросы безопасности военной службы и воинской дисциплины. Командиры воинских частей представили отчеты о проделанной работе. Указывая пути решения существующих проблем, командир воинской части подчеркнул необходимость уделять больше внимания организации боевого дежурства в зимних условиях.