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В 4-ом войсковом соединении было проведено совещание

В 4-ом войсковом соединении было проведено совещание

29 декабря в 4-й войсковой части прошло совещание, в котором приняли участие командиры и заместители подчиненных воинских подразделений, начальники воинских частей и служб. Об этом Арменпресс сообщили в информационном отделе по связям с общественностью Министерства обороны Армении.

 В ходе совещания под председательством А. Будагяна была уточнена боевая готовность, обсуждены вопросы безопасности военной службы и воинской дисциплины. Командиры воинских частей представили отчеты о проделанной работе. Указывая пути решения существующих проблем, командир воинской части подчеркнул необходимость уделять больше внимания организации боевого дежурства в зимних условиях.


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