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С военнослужащими, идущими на смену, был проведен рядовой смотр

С военнослужащими, идущими на смену, был проведен рядовой смотр

Перед сменой боевого дежурства с личным составом N воинской части 1-й воинской части была проведена серия проверок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью информационного центра Минобороны Армении.

Командный состав проверил уровень подготовки военнослужащих, формы и вооружения, наличие боевой документации. Персонал был проинструктирован о соблюдении правил техники безопасности и получил соответствующие задания.


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