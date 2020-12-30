С военнослужащими, идущими на смену, был проведен рядовой смотр
12:50, 30 Декабрь, 2020
Перед сменой боевого дежурства с личным составом N воинской части 1-й воинской части была проведена серия проверок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью информационного центра Минобороны Армении.
Командный состав проверил уровень подготовки военнослужащих, формы и вооружения, наличие боевой документации. Персонал был проинструктирован о соблюдении правил техники безопасности и получил соответствующие задания.
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