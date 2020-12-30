Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с наступающим Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“Я надеюсь, что трудности и заботы, которые принес завершающийся год, останутся в прошлом. Я хотел бы подтвердить нашу приверженность дальнейшему развитию российско-армянского союзнического сотрудничества во благо наших двух братских народов, во благо укрепления мира и безопасности в Закавказском регионе.

Желаю Вам и Вашим близким и родным крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Армении мира и благополучия”, - говорится в поздравительном послании президента России.

От имени президента Российской Федерации президенту Республики Армения Армену Саркисяну был вручен цикл коллекционных марок, посвященных герою Советского Союза Геворгу Варданяну.