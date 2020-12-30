Лавров прокомментировал инцидент, произошедший в зоне конфликта после установления перемирия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, произошедший в зоне нагорно-карабахского конфликта после установления режима прекращения огня.

Как сообщает Арменпресс, в интервью ТАСС Лавров отметил, что инцидент произошел в месте, где не было российских миротворцев.

“Провокационных действий против российских миротворцев пока не зафиксировано. Единственное заметное нарушение на линии соприкосновения произошло 13 декабря, там, где нет российских миротворцев. Действия, предпринятые командованием нашего миротворческого контингента в контактах с нашими азербайджанскими и армянскими коллегами, привели к эскалации инцидента. Отныне мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить нарушений режима прекращения огня”, - сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к урегулированию.

13 декабря азербайджанская сторона совершила нападение на села Хин Тагер и Хцаберд, находящиеся под контролем Нагорного Карабаха.