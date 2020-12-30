Лавров выразил готовность организовать встречу Армении и Азербайджана по Карабаху

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил готовность организовать встречу Армении и Азербайджана для обсуждения нерешенных политических вопросов нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров заявил в интервью, данном ТАСС.

“Что касается обсуждения нерешенных политических вопросов, я могу подтвердить нашу готовность как национального сопредседателя, так и сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать организацию таких встреч, когда стороны будут готовы к этому”, - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что теперь в повестке дня предотвращение любых нарушений режима прекращения огня, очистка территорий от взрывчатых предметов, обмен телами военнопленных и погибших, обеспечение безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, решение острых гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников и разблокирование транспортно-хозяйственных связей.

“Во всех этих направлениях есть что-то позитивное, но есть и проблемы, которые неизбежны, учитывая чрезвычайный характер ситуации”, - сказал Лавров.

9 ноября между премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России было подписано трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и о ряде других вопросов.