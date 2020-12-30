Лавров в следующем году на территории бывшего СССР ожидает в целом стабильную ситуацию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает, что в 2021 году на территории бывшего Советского Союза в целом будет стабильная ситуация. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров сказал в интервью, данном ТАСС.

“Мы ожидаем, что ситуация на территории бывшего СССР будет в целом стабильной. Для этого есть основания. Например, в результате последовательных действий России было достигнуто прекращение огня в зоне карабахского конфликта. Трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября, закладывает основу для долгосрочного и полноценного преодоления нагорно-карабахского кризиса на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов”, - сказал Лавров.

9 ноября премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России было подписано трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и о ряде других вопросов.