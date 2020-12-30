Парламент Аргентины одобрил легализацию абортов

Верхняя палата парламента Аргентины в среду одобрила закон о легализации абортов. Голосование транслировалось на канале Сената на портале YouTube. Ранее инициативу поддержала нижняя палата парламента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.