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Парламент Аргентины одобрил легализацию абортов

Парламент Аргентины одобрил легализацию абортов

Верхняя палата парламента Аргентины в среду одобрила закон о легализации абортов. Голосование транслировалось на канале Сената на портале YouTube. Ранее инициативу поддержала нижняя палата парламента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.

 


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