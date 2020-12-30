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Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израиля

В результате ракетного обстрела Израилем пригорода сирийской столицы один человек погиб, три военнослужащих получили ранения, зафиксирован материальный ущерб. Как передает Арменпресс, об этом сообщило государственное агентство Сирии САНА со ссылкой на военный источник.

Ранее агентство сообщило, что сирийские средства ПВО "отражают агрессию Израиля".

По сообщению источника, несколько ракет было сбито, обстрел велся из израильского района Галилея.

 


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