КГД Армении представляет руководство по маркировке товаров

Комитет по государственным доходам Республики Армения сообщает, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации будет действовать запрет на ввоз товаров легкой промышленности без маркировки. Как передает Арменпресс, КГД об этом распространил следующее сообщение.

“Напоминаем, что с 1 июля 2020 года на территории РФ действует запрет на ввоз обуви без маркировки.

Производителям и экспортерам представляется руководство по приобретению кодов маркировки этих товаров”, - говорится в сообщении КГД.