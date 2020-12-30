КГД Армении представляет руководство по маркировке товаров
11:31, 30 Декабрь, 2020
Комитет по государственным доходам Республики Армения сообщает, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации будет действовать запрет на ввоз товаров легкой промышленности без маркировки. Как передает Арменпресс, КГД об этом распространил следующее сообщение.
“Напоминаем, что с 1 июля 2020 года на территории РФ действует запрет на ввоз обуви без маркировки.
Производителям и экспортерам представляется руководство по приобретению кодов маркировки этих товаров”, - говорится в сообщении КГД.
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