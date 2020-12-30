Первопрестольный Святой Эчмиадзин опубликовал график мероприятий на Новый год и на Рождество

Информационная служба Первопрестола опубликовала график мероприятий с участием Конгрегации Первопрестола в дни Нового года и Рождества.

Как передает Арменпресс, директор информационной системы Первопрестола иерей Ваграм Меликян опубликовал его на своей странице в Facebook.

В новогодние и рождественские праздники предстоят следующие церемонии:

31 декабря, в 24:00 - Церемония благословения граната у открытого алтаря Первопрестольного Святого Эчмиадзина Святого Трдата под председательством Его Святейшество Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян

1-го января, в 10: 00 - Святая Литургия и Патриаршие пожелания в церкви Св. Гаяне

5 января в 17: 30 - вечерняя служба и Св. Литургия Сочельника в церкви Св. Гаяне

6 января в 10:30 - Патриаршая литургия и обряд освящения воды в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване

7 января, в 10:30, состоится Святая Литургия и панихида в церкви Св. Гаяне.