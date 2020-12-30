Стартовала программа социального содействия арцахцам, потерявшим свою недвижимость

Стартовала очередная программа социального содействия правительства Армении арцахцам, потерявшим недвижимость в результате войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство труда, социальной миграции Арцаха, уточняя, что прием заявок на участие в программе уже начался.

Каждому бенефициару данной программы социального содействия будет предоставлена единовременная сумма в размере 250 000 драмов.

Бенефициарами программы являются граждане, потерявшие недвижимость вследствие войны.

В эту программу социального содействия включены жители следующих общин: Парух, Хцаберд (села Хцаберд, Каринг, Пертосашен, Спитакашен), Хин Тахер, Тагавард, Чаректар, Бердзор, Агавно, Карегях, Неркин Сус (села Сус, Гихут, Неркин Серун и Урмия).

Бенефициары этой программы не являются бенефициарами программы по оказанию социального содействия гражданам, зарегистрированным в общинах, оказавшихся под контролем Азербайджана, получившим по 300 000 драмов.

Единовременная материальная помощь предоставляется Службой социального обеспечения Министерства труда и социальных дел Республики Армения на основании электронных заявлений.