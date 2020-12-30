Российские миротворцы в Арцахе провели боевые занятия

В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на полигонах “Степанакерт” и “Мартакерт” провели боевые занятия.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие вели стрельбу по целям разного типа из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 200 российских военнослужащих.