Российские миротворцы в Арцахе провели боевые занятия
11:13, 30 Декабрь, 2020
В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на полигонах “Степанакерт” и “Мартакерт” провели боевые занятия.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие вели стрельбу по целям разного типа из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов.
Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 200 российских военнослужащих.
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