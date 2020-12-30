Отремонтирован Ахурянский медицинский центр
10:58, 30 Декабрь, 2020
После капитального ремонта вновь открыт корпус Ахурянского медицинского центра и станция скорой помощи.
Как сообщает Арменпресс, в новый корпус перемещен кабинет пульманологии.
“Необходимо, чтобы в такой тяжелой сфере как здравоохранение были нормальные условия. Эти работы очень важны для улучшения качества медицинских услуг “, - приветствуя присутствующих, отметил губернатор Ширакской области Тигран Петросян.
В прошлом году усилиями частных благотворителей, дирекцией больницы были отремонтированы 3 палаты хирургического отделения, 2 перевязочные, окна были заменены новыми, отремонтированы туалеты двух корпусов.
Арменуи Мхоян
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