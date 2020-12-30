Отремонтирован Ахурянский медицинский центр

После капитального ремонта вновь открыт корпус Ахурянского медицинского центра и станция скорой помощи.

Как сообщает Арменпресс, в новый корпус перемещен кабинет пульманологии.

“Необходимо, чтобы в такой тяжелой сфере как здравоохранение были нормальные условия. Эти работы очень важны для улучшения качества медицинских услуг “, - приветствуя присутствующих, отметил губернатор Ширакской области Тигран Петросян.

В прошлом году усилиями частных благотворителей, дирекцией больницы были отремонтированы 3 палаты хирургического отделения, 2 перевязочные, окна были заменены новыми, отремонтированы туалеты двух корпусов.

Арменуи Мхоян