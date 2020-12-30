Время в Ереване: 11:07:36,   30 Декабрь

В связи с ситуацией в Сюнике члены “Просвещенной Армении” встретятся с жителями области

В связи с ситуацией в Сюнике члены “Просвещенной Армении” встретятся с жителями области

В связи с создавшейся в Сюнике ситуацией члены парламентской фракции “Просвещенной Армении” встретятся с жителями области.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции Эдмон Марукян.

“Сегодня у нас будут встречи в Сюнике. Познакомимся с ситуацией на месте. По итогам визита в соответствующие органы мы представим пакет предложений”, - написал Марукян.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации