В связи с ситуацией в Сюнике члены “Просвещенной Армении” встретятся с жителями области

В связи с создавшейся в Сюнике ситуацией члены парламентской фракции “Просвещенной Армении” встретятся с жителями области.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции Эдмон Марукян.

“Сегодня у нас будут встречи в Сюнике. Познакомимся с ситуацией на месте. По итогам визита в соответствующие органы мы представим пакет предложений”, - написал Марукян.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.