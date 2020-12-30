Анна Григорян решила получить депутатский мандат и выйти из фракции “Мой шаг”

Новый получатель депутатского мандата Анна Григорян приняла решение после получения мандата выйти из фракции “Мой шаг”.

Как передает Арменпресс, об этом Григорян сообщила на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, я приняла решение получить предоставленный Вами мне мандат, но в то же время выйти из фракции “Мой шаг”.

В этот сложный для нашей страны исторический момент считаю своим долгом добиться того, чтобы справедливые требования народа были услышаны без каких-либо ограничений перед какой-либо политической силой. Я получу свой мандат как независимый беспартийный депутат ради интересов Сюника, интересов Вайоц Дзора и интересов Армении”, - написала Григорян.

Анна Григорян заменит депутата от фракции “Мой шаг” Тиграна Карапетяна.