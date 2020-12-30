МИД Армении предоставил ЗПЧ официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ

Аппарат защитника прав человека Армении сообщает, что Министерство иностранных дел Армении предоставило омбудсмену официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границы. Арменпресс представляет сообщение, распространенное отделом по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“По итогам визита в Сюникскую область Армении Омбудсмен, учитывая прямое воздействие этих процессов на права человека в сложившейся ситуации, в связи с процессами делимитации и демаркации границы направил в МИД Армении официальный запрос.

МИД Республики Армения представил официальную позицию, публикуемую ниже:

“Делимитация и демаркация государственных границ являются последовательно осуществляемыми двусторонними международными процессами, требующими наличия совместной комиссии и проведения в ее рамках профессиональных обсуждений и переговоров. Первоочередным условием вышеуказанных процессов является наличие нормальных двусторонних, в том числе и дипломатических отношений между сопредельными государствами.

В международной практике с целью осуществления процессов делимитации и демаркации границы между сопредельными странами формируется соответствующая двусторонняя межправительственная комиссия (во главе с представителями внешнеполитических ведомств стран), состоящая из представителей заинтересованных государственных органов (внешнеполитических, оборонных и охранных сфер) и экспертов (в частности, из области геодезии и картографии).

Первый этап работ таких комиссий, как правило, завершается отдельным двусторонним соглашением вокруг правовых основ демаркации, в дальнейшем, после завершения делимитации, а также вокруг совместного осуществления процесса демаркации.

После успешного завершения двустороннего процесса комиссией заключается Соглашение о границе между двумя государствами, которым фиксируется решение всех проблем в пограничных вопросах.

До начала вышеуказанных процессов и их успешного завершения, дислокация вооруженных сил или пограничных войск для осуществления боевого дежурства вдоль государственной границы является исключительно мероприятием оборонного характера на фактических подконтрольных сторон участках, по которым непосредственно или опосредованно ведутся переговоры между представителями вооруженных сил. Следовательно, осуществление текущих в настоящее время мероприятий не касается статусных вопросов, не может быть истолковано как окончательное соглашение о делимитации и демаркации границы или механическое утверждение существующих административных границ”.

Защитник прав человека Республики Армения по указанным вопросам, а также и по ряду других вопросов имеет эффективное и надежное сотрудничество с Министерством иностранных дел Армении, особенно с постоянными представителями нашей страны в международных структурах и с нашими послами в ряде стран”.