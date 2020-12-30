Цены на цветные металлы - 29-12-20

ЛОНДОН, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2025.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7811.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1976.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17013.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20100.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2845.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.63% и составила 21495.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32190.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.