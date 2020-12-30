Особо охраняемые территории высвобождены от десятков павильонов: министерство будет требовательнее

В этом году в Армении была проделана большая работа по высвобождению особо охраняемых территорий от незаконных павильонов и самостройных застроек. В ответ на запрос Арменпресс министерство окружающей среды сообщило, что в Дилижанском национальном парке, в частности, в лесных массивах, прилегающих к трассе М4, демонтированы незаконные постройки, сняты десятки павильонов, директорам и начальникам участков вынесены выговоры. Десятки договоров аренды уже расторгнуты, часть из них находится на стадии ликвидации. Участки будут возвращены ГНКО “Армлес”, так как используются не по назначению.

Одним из приоритетов Министерства окружающей среды является развитие экономической составляющей на особо охраняемых территориях, регулируемые инвестиции, регулирование лесных земель и вопросов аренды земель. Созданная межведомственная комиссия под председательством министра внутренних дел Романа Петросяна приняла решение прекратить аренду лесных земель до полной инвентаризации арендованных участков и разработки четких регламентов. Как сказано в сообщении министерства, в ближайшее время будут значительные результаты.

В министерстве отмечают, что во время войны сотни сотрудников центрального аппарата управления, подведомственных подразделений ГНКО “Армлес” были призваны или пополнили ряды ВС Армении на добровольных началах. В течение этого времени лесничества и национальные парки, хотя и имели очень мало рабочих групп, продолжали неуклонно выполнять свои задачи и программы. В такой ситуации, к сожалению, наблюдалась тенденция к увеличению вырубки деревьев, что является недопустимым действием, запрещенным законом.

“Сегодня наши сотрудники вернулись к выполнению своих профессиональных обязанностей, к решению проблем инвентаризации. Еще раз призываем воздерживаться от незаконных вырубок, приобретения дров незаконного происхождения и действовать исключительно в правовом поле. В нашей стране лес является национальным достоянием, управление которым возложено на соответствующие органы государственного управления”, - говорится в заявлении министерства.