ДТП на дороге Берд-Арцваберд: есть пострадавшие и жертвы

29-го декабря в 23:05 в областной центр кризисного управления Тавуша поступило сообщение, что у села Арцваберд произошло ДТП. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что на 15-ом км автодороги Берд-Арцваберд столкнулись автомобили марок “ВАЗ-2121” (водитель Размик П., 1978 г. р.) и “Toyota RAV4” (водитель Гарегин Ч., 1975 г. р.) и» Toyota RAV4" (водитель Гарегин ч., 1975 г. р.). Размик П. скончался на месте аварии.

Водитель автомобиля марки “Toyota RAV4”, пассажиры - Саргис Ч. (2012 г. р.) Гаяне Ц. (1979 г. р.) местными силами были извлечены из машины и доставлены в МЦ Берда, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобили, перекрыли подачу топлива, перенесли тело Размика П. к машине скорой помощи.