Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомашин с прицепом, труднопроходим для грузовых автомашин и открыт для легковых автомобилей.

На автодорогах Котайкской и Сюникской областей местами гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.