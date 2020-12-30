Леон Аронян победил в первом четвертьфинальном матче “Airthings Masters”

Лидер армянских шахмат Леон Аронян продолжает выступления на турнире “Airthings Masters”.

Как сообщает Арменпресс, в первый день четвертьфинала Аронян встретился с представителем США Хикару Накамурой. Из четырех партий быстрых шахмат три завершились вничью, в одной победил Аронян - 1,5: 2,5. 30 декабря Накамура и Аронян сыграют еще 4 партии.

Турнир “Airthings Masters” стартовал 24 декабря. Он состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 000 долларов. Победитель получит 60 000 долларов. Кроме Ароняна, в “Airthings Masters” участвуют Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Данил Дубров, Теймур Раджабов, Уэсли Сон, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук и Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.