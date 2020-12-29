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Министр обороны Армении посетил дислоцированную в Гюмри 102-ю российскую военную базу

Министр обороны Армении посетил дислоцированную в Гюмри 102-ю российскую военную базу

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 29 декабря посетил дислоцированную в Гюмри 102-ю военную базу Минобороны Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью министерства обороны Армении, Вагаршак Арутюнян ознакомился с инфраструктурой военной базы, вооружением и военной техникой.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул роль и значение дислоцированной в Армении российской военной базы в контексте обеспечения безопасности в регионе, поговорил об углублении армяно-российского стратегического партнерства и союзнических связей.

Министр обороны также посетил православный храм Святой Александры на территории военной базы, Военно-исторический музей, сделал заметку в Книге гостей музея.


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