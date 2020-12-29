Члены Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции встретились с главой делегации ЕС

Члены Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции во главе с председателем комиссии Арманом Егояном 29 декабря встретились с главой делегации ЕС в Армении, послом Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, участники встречи обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, в частности, перспективы сотрудничества Армения-ЕС, ситуацию и развитие событий, сложившихся вследствие развязанной против Арцаха войны, возможности выхода из социально-экономического кризиса из-за эпидемии COVID-19.

Глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, отметила, что через Механизм быстрого реагирования, финансируемый Европейским союзом, в настоящее время реализуются различные программы по поддержке семей, перемещенных из Арцаха.

Посол Викторин подтвердила готовность ЕС помочь Республике Армения в проведении реформ. В этом контексте посол заявила о необходимости предоставить правительству Армении грант в размере 9 миллионов евро для поддержки реализации реформ в сфере юстиции в Армении, а также предоставить Армении дополнительные 24 миллиона евро для поддержки борьбы с COVID-19.

Стороны с удовлетворением отметили завершение процесса ратификации 27 странами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС. Особый акцент был сделан на важности финансируемой ЕС программы Twinning «Повышение потенциала Национального Собрания Республики Армения для надзора и дальнейшей поддержки выполнения Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве».