Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Премьер-министр провел встречи с руководителями парламентских фракций

Премьер-министр провел встречи с руководителями парламентских фракций

Премьер-министр Никол Пашинян в Национальном Собрании провел встречи с руководителями парламентских фракций.

Премьер-министр отдельно встретился с руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководителем фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном и руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встреч был обсужден вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Премьер-министр Пашинян выслушал мнения и позиции лидеров фракций.

Фото: Геворга Перкуперкяна


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации