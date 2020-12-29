Премьер-министр провел встречи с руководителями парламентских фракций

Премьер-министр Никол Пашинян в Национальном Собрании провел встречи с руководителями парламентских фракций.

Премьер-министр отдельно встретился с руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководителем фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном и руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встреч был обсужден вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Премьер-министр Пашинян выслушал мнения и позиции лидеров фракций.