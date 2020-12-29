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В 2021 году многоплановое сотрудничество РФ и Армении продолжит укрепляться: послание Мишустина

В 2021 году многоплановое сотрудничество РФ и Армении продолжит укрепляться: послание Мишустина

Премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Уважаемый Никол Воваевич,

Искренне поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

В уходящем году российско-армянские отношения, базирующиеся на принципах дружбы, партнерства и союзничества, динамично развивались. Продвигались вперед крупные совместные проекты. Укреплялось интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Убежден, что в 2021 году многоплановое сотрудничество России и Армении продолжит укрепляться. Считаю важным обеспечить эффективную кооперацию в вопросах постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам братской Армении – мира и процветания”.


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