В 2021 году многоплановое сотрудничество РФ и Армении продолжит укрепляться: послание Мишустина
Премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
Искренне поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством!
В уходящем году российско-армянские отношения, базирующиеся на принципах дружбы, партнерства и союзничества, динамично развивались. Продвигались вперед крупные совместные проекты. Укреплялось интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.
Убежден, что в 2021 году многоплановое сотрудничество России и Армении продолжит укрепляться. Считаю важным обеспечить эффективную кооперацию в вопросах постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха.
Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам братской Армении – мира и процветания”.
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