В Хорватии произошло землетрясение

В результате сильного землетрясения (магнитудой 6,2) в хорватском городе Петриня во вторник, 29 декабря, погиб один ребенок. Как передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, об этом пишет газета Jutarnji list.

Отмечается, что в Петрине и городе Сисак, оказавшимся наиболее близко к эпицентру подземных толчков, зафиксировано много разрушений, которые в том числе затронули местную больницу и детский сад.

Мэр Петрини Даринко Думбович заявил, что уничтожена «практически половина города». По его словам, в момент землетрясения в детском саду не было детей.

По данным телеканала, толчки ощущались даже в Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab