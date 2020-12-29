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В Хорватии произошло землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение

В результате сильного землетрясения (магнитудой 6,2) в хорватском городе Петриня во вторник, 29 декабря, погиб один ребенок. Как передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, об этом пишет газета Jutarnji list.

Отмечается, что в Петрине и городе Сисак, оказавшимся наиболее близко к эпицентру подземных толчков, зафиксировано много разрушений, которые в том числе затронули местную больницу и детский сад.

Мэр Петрини Даринко Думбович заявил, что уничтожена «практически половина города». По его словам, в момент землетрясения в детском саду не было детей.

По данным телеканала, толчки ощущались даже в Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.


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