Путин направил поздравительное послание Пашиняну по случаю наступающих праздников

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите искренние новогодние и рождественские поздравления.

Уходящий год был весьма непростым, и хочется надеяться, что принесенные им испытания останутся в прошлом. Важно, что мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами.

Уверен, что дальнейшее развитие многоплановых российско-армянских связей отвечает коренным интересам наших братских народов, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе.

Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, а всем Вашим соотечественникам — счастья и процветания”.