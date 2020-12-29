Идем обсуждать условия его отставки: Царукян о встрече с Пашинян

Лидер фракции НС Армении «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил журналистам, что обсудит с премьер-министром Николом Пашиняном условия отставки последнего. Как сообщает Арменпресс, Царукян сказал об этом в парламенте перед встречей с Пашиняном.

«Мы будем обсуждать условия его отставки, наша повестка дня не изменилась», - сказал Гагик Царукян, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что у нее есть информация о возможной встрече премьер-министра Никола Пашиняна с лидерами трех парламентских фракций НС.