Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Идем обсуждать условия его отставки: Царукян о встрече с Пашинян

Идем обсуждать условия его отставки: Царукян о встрече с Пашинян

Лидер фракции НС Армении «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил журналистам, что обсудит с премьер-министром Николом Пашиняном условия отставки последнего. Как сообщает Арменпресс, Царукян сказал об этом в парламенте перед встречей с Пашиняном.

«Мы будем обсуждать условия его отставки, наша повестка дня не изменилась», - сказал Гагик Царукян, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что у нее есть информация о возможной встрече премьер-министра Никола Пашиняна с лидерами трех парламентских фракций НС.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации