Президент Армении встретился с представителями молодежных структур

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями молодежных структур.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе двухчасовой беседы президент Саркисян и более сорока участников встречи - молодых ученых, представителей сферы образования, культуры, бизнеса, общественных сфер - обменялись мнениями о ситуации в стране, высказали свои опасения, мнения, обсудили пути выхода из нынешнего кризиса.