Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Президент Армении встретился с представителями молодежных структур

Президент Армении встретился с представителями молодежных структур

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями молодежных структур.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе двухчасовой беседы президент Саркисян и более сорока участников встречи - молодых ученых, представителей сферы образования, культуры, бизнеса, общественных сфер - обменялись мнениями о ситуации в стране, высказали свои опасения, мнения, обсудили пути выхода из нынешнего кризиса.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации