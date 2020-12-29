Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-12-20

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 декабря, курс доллара США сократился на 0.95 драмa и составил 522.30 драм. Курс евро сократился на 1.11 драмa и составил 639.82 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.10 драм. Курс британского фунта сократился на 5.10 драмa и составил 704.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 57.27 драмa и составила 31485.62 драм. Цена серебра сократилась на 0.78 драмa и составила 432.91 драм. Цена платины сократилась на 30.82 драмa и составила 16943.46 драм.