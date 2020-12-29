Председатель Следственного комитета Армении принял посла Беларуси 

Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 28 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Армении, Григорян поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной и продуктивной работы при выполнении его дипломатической миссии.

Выразив благодарность за теплый прием, Александр Конюк отметил, что посольство готово приложить максимум усилий для развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.