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Председатель Следственного комитета Армении принял посла Беларуси 

Председатель Следственного комитета Армении принял посла Беларуси 

Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 28 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка. 

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Армении, Григорян поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной и продуктивной работы при выполнении его дипломатической миссии.

Выразив благодарность за теплый прием, Александр Конюк отметил, что посольство готово приложить максимум усилий для развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.


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