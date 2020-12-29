Председатель Следственного комитета Армении принял посла Беларуси
17:22, 29 Декабрь, 2020
Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 28 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.
Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Армении, Григорян поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной и продуктивной работы при выполнении его дипломатической миссии.
Выразив благодарность за теплый прием, Александр Конюк отметил, что посольство готово приложить максимум усилий для развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.
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