Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США: разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ, которая готова к этой работе "малыми шагами", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что проблемы "не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов". "Мы к такой работе готовы. Но при том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов", - сказал министр.