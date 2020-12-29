Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Лавров заявил о готовности налаживать отношения с США "малыми шагами"

Лавров заявил о готовности налаживать отношения с США "малыми шагами"

 Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США: разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ, которая готова к этой работе "малыми шагами", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что проблемы "не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов". "Мы к такой работе готовы. Но при том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов", - сказал министр.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации