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Царукян находится в НС: ожидается встреча с премьером

Царукян находится в НС: ожидается встреча с премьером

Лидер фракции «Процветающая Армения» НС Армении Гагик Царукян находится в парламенте, ожидается встреча с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, на вопросы журналистов о том, по какой повестке дня он встретится с премьер-министром, Царукян ответил: «В позиции ППА ничего не изменилось».

На другие вопросы он не ответил, но пообещал поговорить с журналистами после встречи.

Ранее руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что у нее есть информация о возможной встрече премьер-министра Никола Пашиняна с лидерами трех парламентских фракций НС.


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