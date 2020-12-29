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Рубен Вардазарян считает, что судебная система Армении стабильна

Рубен Вардазарян считает, что судебная система Армении стабильна

Председатель Высшего судебного совета считает, что судебная система Армении стабильна.

Как передает Арменпресс, об этом Вардазарян сказал на своей итоговой пресс-конференции.

“Как бы не казалось, что судебная система нестабильна, все равно я утверждаю, что система в достаточно стабильном состоянии. “Судейское сообщество не так уж и плохо. Призываю юристов заполнить список кандидатов в судьи. Те, кто хочет стать судьей, должны сдать установленный законом письменный этап экзамена, затем устный, после чего мы примем их в свои ряды”, - сказал Вардазарян.


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