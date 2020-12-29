Рубен Вардазарян считает, что судебная система Армении стабильна

Председатель Высшего судебного совета считает, что судебная система Армении стабильна.

Как передает Арменпресс, об этом Вардазарян сказал на своей итоговой пресс-конференции.

“Как бы не казалось, что судебная система нестабильна, все равно я утверждаю, что система в достаточно стабильном состоянии. “Судейское сообщество не так уж и плохо. Призываю юристов заполнить список кандидатов в судьи. Те, кто хочет стать судьей, должны сдать установленный законом письменный этап экзамена, затем устный, после чего мы примем их в свои ряды”, - сказал Вардазарян.