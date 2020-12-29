Генеральный прокурор Армении Артур Давтян с 11 по 14 января будет командирован в Москву

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян и советник генерального прокурора Артур Багдасарян с 11 по 14 января будут командированы в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника прокуратуры РФ.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра Никола Пашиняна.

“Согласно части 5 статьи 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, для участия генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна и советника генерального прокурора Республики Армения Артура Багдасаряна в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника прокуратуры Российской Федерации, с 11 по 14 января 2021 года, рассчитать их командировочные расходы из средств, предусмотренных государственным бюджетом Республики Армения на 2021 год для зарубежных официальных командировок”, - говорится в решении.