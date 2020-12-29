НАТО усилит защиту от возможных ударов с применением биооружия

НАТО намерена улучшить возможности для предотвращения угрозы нападения с применением биологического оружия. Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью агентству DPA.

"У нас есть войска, которые специализируются на защите от угроз применения биологического оружия, и они (мероприятия по подготовке к таким угрозам - прим. ТАСС) являются частью наших учений. Но мы должны улучшить наши способности в этой области", - сказал он. В частности, по его словам, НАТО работает над улучшением обмена данными между разведками стран-партнеров.

Столтенберг указал на то, что необходимость активизации усилий в этом направлении показала пандемия, хотя коронавирус, по его словам, "естественного происхождения". "Это не созданный в лаборатории вирус, но, разумеется, он показал угрозы, которые появляются в случае применения биологических веществ", - сказал генсек. "Это оружие, как и химоружие, запрещено международным правом, но мы должны быть готовы к его применению, поскольку знаем, что это оружие по-прежнему существует и есть опасность его применения - государственными игроками и террористами", - считает он.

По его словам, в случае такой атаки НАТО немедленно предпримет ответные действия в зависимости от масштабов нападения. "НАТО не владеет запрещенным оружием, но у нас есть целый ряд возможностей, чтобы соразмерно отреагировать на это. Если мы активируем статью 5 [Североатлантического договора] о коллективной обороне, то мы используем возможности, которыми обладаем", - сказал Столтенберг.