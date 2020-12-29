Аналитики изучили траты россиян перед Новым годом
Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, не экономят перед Новым годом, наблюдается типичный для такого периода рост расходов, свидетельствуют результаты исследования аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
"В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году", - указывается в материалах.
Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое снижение потребительских расходов составит 5,8% год к году, при этом номинальные расходы на продовольствие увеличатся за год на 4,6%, также говорится в сообщении.
Непродовольственная же розница, соответственно, закроет год слабо негативно, предварительная оценка составляет минус 2% в годовом выражении. "Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат с учётом того, что сегмент находился под влиянием жёстких ограничений в апреле-мае", - указали аналитики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадёт, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет 1,5% год к году.
При этом расходы в секторе услуг так и не восстановились. Хотя количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля, и в данный момент растут все ключевые направления — продуктовая розница, прочие товары и услуги, здесь траты снизятся на 24,3% по сравнению с прошлым годом, указал "СберИндекс".
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