В возрасте 98 лет скончался известный модельер Пьер Карден.

Как передает Арменпресс, об этом пишет “France Press”, отмечая, что информация получена от семьи Кардена.

Французский дизайнер итальянского происхождения с 14 лет изучал азы шитья и моды. В 1939 году он приехал в Виши, где работал портным, шил одежду, в основном для женщин. В годы Второй мировой войны Карден работал в Красном Кресте. После войны он переехал в Париж, где изучал архитектуру и работал художником-дизайнером в модном доме Жанны Пакен. Сотрудничал с Кристиан Диором, создал костюмы для фильма Жана Кокто “Красавица и чудовище”. В 1950 году Карден основал собственный Дом моды. Кристиан Диор начинающему дизайнеру посоветовал: “Продавай по дорогой цене, потому что талант должен быть оценен”.