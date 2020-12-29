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Г. Григорян - председатель ГК по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха

Г. Григорян - председатель ГК по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха

29 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Геворга Григоряна председателем Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Республики Арцах сроком до 12 июля 2022 года.

Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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