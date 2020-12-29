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Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество России и Турции

Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество России и Турции

Российско-турецкие отношения не зависят от санкций Запада.

Как передает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Отношения между Российской Федерацией и Турцией самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных действий, не зависят от чьих-либо капризов. Они основаны на национальных интересах”, - сказал Лавров, отметив, что отношения двух стран приобрели стратегический характер раньше, чем Запад начал угрожать своими санкциями.


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