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Турция надеется на скорейшее создание в НК совместного российско-турецкого центра мониторинга

Турция надеется на скорейшее создание в НК совместного российско-турецкого центра мониторинга

Анкара надеется, что в ближайшем будущем в Нагорном Карабахе будет создан совместный русско-турецкий Центр мониторинга прекращения огня. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

“Мы видим, что есть режим прекращения огня. Мы надеемся, что в ближайшее время будет создан и совместный центр мониторинга”, - сказал Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Русско-турецкий центр мониторинга в Нагорном Карабахе начнет свою работу в январе. 1 декабря между Турцией и Россией завершились переговоры по техническим деталям создания совместного турецко-российского мониторингового центра в Азербайджане и был заключен договор.


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