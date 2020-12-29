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Ситуация в Карабахе не должна быть использована наемниками для проникновения в регион: Лавров

Ситуация в Карабахе не должна быть использована наемниками для проникновения в регион: Лавров

Россия и Турция едины во мнении, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна быть использована иностранными наемниками для проникновения в регион.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

“Наше общее мнение заключается в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна быть использована для проникновения в этот регион иностранных наемников. Мы с нашими турецкими коллегами по этому вопросу полностью придерживаемся одинаковой позиции”, - сказал Лавров.


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