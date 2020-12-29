В Ереване по сравнению с прошлым годом, в 2020-ом родилось больше детей.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В 2019 году в Ереване родились 21 424 ребенка - 11 251 мальчиков и 10 173 девочки, а в 2020 году - 21 919 детей - 11 430 мальчиков и 10 489 девочек”, - написал Карапетян.