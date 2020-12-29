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В Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия

В Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия

В Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия. Как передает Арменпресс, в повестку сессии включены 9 вопросов.

На внеочередной сессии во втором чтении будут обсуждены законопроекты О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об уменьшении и предупреждении вреда, причиняемого здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей”, О внесении изменений и дополнений в Закон  Республики Армения “Об оплате за парковку автотранспортных средств” и ряд других проектов законов.

Ходатайство о созыве внеочередной сессии Парламента представила фракция “Мой шаг”.


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