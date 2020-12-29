Министр Думанян наградил представителей спортивного мира

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян принял спортсменов, завоевавших в 2020 году медали на международных аренах.

Как сообщает Арменпресс, Думанян в своей речи обратился к спортсменам, участвовавшим в Арцахской войне, подчеркнул, что в этой войне каждый был воином своей Родины. “Мы надеемся, что 2021 год будет хорошим для нашего народа и для государства. Вы заслуживаете и большего. Мы вместе, мы должны сделать все для развития нашего спорта”, - сказал Ваграм Думанян.

По приказу министра, почетных грамот и медалей удостоились борец Артур Алексанян, самбист Тигран Киракосян, борец Геворг Гарибян, борец Карен Асланян, борец Карапет Чалян, борец Арсен Арутюнян, стрелок Гор Хачатрян, каратист Мгер Казарян, боксер Руслан Асликян, боксер Артур Сарапян, Оганес Папазян, боксер Гаяне Тер-Барсегян, боксер Элида Кочарян, борец Вазген Теванян, борец Арман Андриасян ,гимнаст, Артур Давтян, борец Малхас Амоян, борец Славик Галстян, самбист Арам Агаджанян, самбист Ваагн Залян, самбист Варсик Григорян, боксер Корюн Согомонян, самбист Самвел Бадалян.

Награждены и другие спортсмены: Эдуард Саакян, Геворг Алексанян, Абетнак Кургинян, Ованнес Маргарян, Арман Макарян, Арман Костанян, Карен Агамалян, Аршавир Григорян, Ашот Аветисян, Арутюн Макарян, Рафик Голецян, Гамлет Ованнисян, Мартин Алиханян, Вовик Ходжоян, Эдгар Енокян и Акоп Серобян.

В течение всего 2020 года на чемпионатах Европы среди взрослых, молодежи и юношей и на розыгрыше Кубка мира армянские спортсмены завоевали 22 медали. На данный момент путевки на Олимпийские игры имеют 4 спортсмена: боксер Корюн Согомонян, гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Карапет Чалян и Артур Алексанян.