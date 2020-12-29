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В текущем году ВСС активно сотрудничал со всеми представленными в Армении международными структурами

В текущем году ВСС активно сотрудничал со всеми представленными в Армении международными структурами

Высший судебный совет в 2020 году активно сотрудничал со всеми международными структурами, представленными в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в конце года сказал председатель ВСС Рубен Вардазарян.

“Нет международной структуры, которая была бы представлена в Армении, и мы не сотрудничали бы с ней. Наиболее продуктивные работы проводились с армянским офисом USAID, с ереванским офисом Совета Европы и немецким Фондом международного правового сотрудничества (IRZ)”, -отметил Вардазарян и добавил, что довольно эффективные работы проводились и с другими структурами.


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